لتوقيع الكشف الطبى.. 8 مستشفيات بقنا تبدأ استقبال الراغبين فى أداء فريضة الحج

بدأت مستشفيات مديرية الصحة بـ قنا ، فى استقبال المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام لتوقيع الكشف الطبى وعمل التحاليل والكشوفات اللازمة لهم بـ ٨ مستشفيات مخصصة لهذا الغرض موزعة على مراكز المحافظة.



قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الخدمات التي تقدمها المستشفيات للحجاج تشمل تقديم اللقاحات و الأمصال والكشف الطبى عليهم، مع عمل العديد من التحاليل و رسم قلب، أشعة علي الصدر، صورة دم كاملة، وظايف كلى، وظايف كبد، والتاريخ الطبى للحاج.

وأضاف تاوضروس، على المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج التوجه إلي إحدى المستشفيات الآتية" نقادة المركزى، قفط التعليمى، قوص المركزى، حميات قنا ، صدر قنا ، قنا العام ، نجع حمادى العام ، فرشوط المركزى".



وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الحاج المتقدم للكشف الطبى، عليه إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وسداد الرسوم المقررة، مع ضرورة حصول المتقدم علي لقاح فيروس كورونا المستجد و استخراج شهادة معتمدة QRcode.

وأشار تاوضروس، إلى أن هذا الإجراء يأتى استمراراً لجهود وزارة الصحة والسكان في حماية ورعاية كافة أبناء الوطن أثناء المناسبات والشعائر الدينية ، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا.