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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوقيع الكشف الطبى.. 8 مستشفيات بقنا تبدأ استقبال الراغبين فى أداء فريضة الحج

مديرية الصحة بقنا
مديرية الصحة بقنا

بدأت مستشفيات مديرية الصحة بـ قنا ، فى استقبال المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام لتوقيع الكشف الطبى وعمل التحاليل والكشوفات اللازمة لهم بـ ٨ مستشفيات مخصصة لهذا الغرض موزعة على مراكز المحافظة.


قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الخدمات التي تقدمها المستشفيات للحجاج تشمل تقديم اللقاحات و الأمصال والكشف الطبى عليهم، مع عمل العديد من التحاليل و رسم قلب، أشعة علي الصدر، صورة دم كاملة، وظايف كلى، وظايف كبد، والتاريخ الطبى للحاج.

 

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وأضاف تاوضروس، على المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج التوجه إلي إحدى المستشفيات الآتية" نقادة المركزى، قفط التعليمى، قوص المركزى، حميات قنا ، صدر قنا ، قنا العام ، نجع حمادى العام ، فرشوط المركزى".


وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الحاج المتقدم للكشف الطبى، عليه إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وسداد الرسوم المقررة، مع ضرورة حصول المتقدم علي لقاح فيروس كورونا المستجد و استخراج شهادة معتمدة QRcode.

 

وأشار تاوضروس، إلى أن هذا الإجراء يأتى استمراراً لجهود وزارة الصحة والسكان في حماية ورعاية كافة أبناء الوطن أثناء المناسبات والشعائر الدينية ، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا.

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