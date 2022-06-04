فى ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز واجه أمراضا نادرة والسرطان كان آخرها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز صاحب الأداء الساحر والذى يعد أيقونة التمثيل والإبداع فى الأدوار الصعبة والمركبة وبرغم من حرص الساحر على تقديم ما يبهج جمهوره إلا أنه كان يعانى من عديد من الأزمات المرضية فى حياته والتى كانت بمثابة حافز له وكان يتحداها بالعمل.

ونرصد فى التقرير التالى ما تعرض له محمود عبد العزيز من أزمات صحية نادرة.

أمراض محمود عبد العزيز النادرة

كشف الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في لقاء تلفزيوني قديم له، عن أنه كان دوما صاحب أمراض نادرة ابتلى بها فى الحياة، تخلص من بعضها بإجراء عمليات جراحية، ومنها مرض ظل معه حتى نهاية عمره، ومن الأمراض النادرة التى مرض بها وتخلص منها بفضل إحدى العمليات الجراحية إصابته بكيس دهني على البنكرياس، وهو الذي أصابه في الخمسينات من عمره، وعلى أثره قام بإجراء عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية.

أما المرض النادر الثاني، الذى لازمه حتى نهاية عمره هو حمى البحر الأبيض المتوسط، الذى ظل مريضا به حتى نهاية عمره، وهو مرض يصيب فعليا فردا من بين مليون إنسان يعيشون فى منطقة البحر المتوسط ويعانون منه بآلام شديدة فى البطن.

سرطان محمود عبد العزيز

كما أن محمود عبدالعزيز أصيب قبل وفاته بسنوات بمرض فى عينيه، جعله غير قادر على الرؤية بدون ارتداء نظارة شمس، حيث إن الضوء كان يتسبب فى ألم شديد فى عينيه.

أما قبل الوفاة، فقد أصيب محمود عبدالعزيز بالسرطان، الذى اكتشفه فى البداية مع ألم شديد فى الأسنان، واعتقد فى بداية الأمر أنه تسوس ولكن مع مرور الايام السرطان انتقل إلى خمسة أماكن رئيسية، منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل الأطباء في المستشفى يبلغون ولديه محمد وكريم بأن الحالة ميؤوس منها، وأن الأمر مسألة وقت.