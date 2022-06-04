أحب تاريخ لقلبي.. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى عيد ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، المقرر له اليوم السبت 4 يونيو.



ونشر صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد أبويا بكره، 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري.



وأضاف" كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن من هنا بكتيييييييير، كنت وما زالت وستظل أغلى إنسان فى حياتى، بحبك اوى، وحشتني أوى، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".