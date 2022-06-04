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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسجلا 12 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار السكر الأبيض على ارتفاعاته| تفاصيل

صدى البلد

استقر سعر طن السكر في السوق المحلي، بعدما تباينت الأسعار بالأمس عندما ارتفعت أسعار السكر الأبيض، بينما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الاستقرار على نفس مستوياته المرتفعة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ، الأحد الماضي: " لدينا مخزون من السكر يكفي 6 أشهر احتياطي، والسكر هو السلعة الوحيدة التي لم تتعرض لجنون في السعر" .

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التموين: إجمالي قصب السكر المورد خلال الموسم الحالي بلغ 86.97 مليون طن

وأضاف أننا نبيع السكر في التموين بـ10 جنيهات ونصف، وسعره في السوق يتراوح من 11 إلى 13 جنيهًا، وموسم القصب يبدأ يناير، والبنجر في فبراير، ومع ذلك قمنا باستيراد 200 ألف طن، ونحقق 89% اكتفاء ذاتي.

 أسعار السكر فى السوق المحلى

ويرصد “ صدى البلد ” أسعار السكر فى السوق المحلى ، حيث استقر سعر طن السكر الأبيض، ليسجل 12,000 جنيه، وثبتت أسعار الجلوكوز، ليسجل سعر الطن 14,800 جنيه.

كما استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 15,000 جنيه، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك 11 جنيها.

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