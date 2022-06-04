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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد امتحانات الثانويةبالمعاهد
تفقد امتحانات الثانويةبالمعاهد الأزهرية في سيناء

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ عبد المجيد عوده، مستشار قطاع المعاهد للعلوم الشرعية ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة العريش.

وقال المحافظ، إن الامتحانات تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي بخصوص انتظام سير الامتحانات، وشدد المحافظ  على توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

الكشف الحراري 

لفت المحافظ إلي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،  والكشف الحراري علي الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات،  وتوفير طبيب او زائرة صحية بالمعاهد التي بها لجان امتحانات ، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان.
من جانبه أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب،  أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 663 طالبا وطالبة " 465 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى" ، مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .

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لجان امتحانات الثانوية الأزهرية شمال سيناء

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