تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 | المحافظون يستعدون لاعتماده قريبا

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022.. تلقى موقع “صدى البلد” العديد من الاستفسارات بشأنه، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات، استعدادا لتحديد مصير الطالب بعد الشهادة الإعدادية والتعرف على إمكانية التحاقه بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

ويتولى مسئولية تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كل محافظ في محافظته، حيث تصدر كل محافظة بيانا رسميا “قريبا” بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لتحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الماضي البدء في ميكنة أعمال تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، وكذلك تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني بجميع نوعياته.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي، وإيماءً إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير وميكنة جميع الأعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم - في خطاب رسمي - على مديري إدارات التعليم العام والتعليم الفني، المسئولين عن لجنة تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 بالمديرية، بالتواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق الإلكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، مع متابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بتوجيه الطلاب للتقدم لـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 والثانوية الفنية (إلكترونيا) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الضغط على (https://moe.gov.eg/)

وأخيرا، نبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية “العامة والفنية ” بضرورة البت في قبول طلبات الطلاب لـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة والثانوية الفنية بالمدارس من خلال نفس موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا للحد الأدنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

واعتمد محافظ القاهرة العام الماضي تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة بحد أدنى 235 درجة، وكان الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل ٣٠ درجة من الحد الأدنى.

وتم تقسيم تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة العام الماضي، إلى ٤ مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من ٢٨٠ درجة وحتى ٢٥٥ درجة، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع ٢٥٤ درجة وحتى ٢٤٥ درجة والمرحلة الثالثة، ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على ٢٤٤ درجة حتى ٢٣٥ درجة، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.

وتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا جديد في طريقة تقييم طلاب الشهادة الإعدادية 2022، حيث سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة، حيث إن مجموع الترم الأول من 140 ومجموع الترم الثاني من 140.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن جميع المديريات التعليمية عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 تحريريا في المدارس لتقييمهم على الترم الأول والترم الثاني، ولم يتم اللجوء لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 من المنزل أو الأبحاث في أي محافظة في مصر، ولم يتم أيضا اللجوء لنظام لامتحان الورقة المجمعة بل امتحن طلاب الشهادة الإعدادية 2022 امتحان كل مادة بشكل منفصل وفقا لجداول امتحانات وضعها واعتمدها المحافظون.

رسوم استخراج شهادة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديريات التربية والتعليم رسوم طبع وتحرير الاستمارة الدالة على النجاح في الشهادة الإعدادية أو “شهادة الإعدادية” للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه تم تحديد إجمالي رسوم تحرير وطباعة استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية (شهادة الإعدادية) بمبلغ 50 جنيها.

أما عن تفاصيل تقسيمة هذا المبلغ وفقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم فتتمثل فيما يلي:

- تكلفة طباعة الشهادة: 32 جنيها.

- الدمغة: 6 جنيهات.

- رسم تنمية الموارد: 2 جنيه.

- رسوم إضافية: 10 جنيهات.

وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة لصق طابع تعليمي فئة 10 جنيهات على الاستمارة الدالة على النجاح في الشهادة الإعدادية.