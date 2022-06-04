عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 | المحافظون يستعدون لاعتماده قريبا

تنسيق الشهادة الإعدادية
تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022.. تلقى موقع “صدى البلد” العديد من الاستفسارات بشأنه، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات، استعدادا لتحديد مصير الطالب بعد الشهادة الإعدادية والتعرف على إمكانية التحاقه بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية. 

ويتولى مسئولية تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 كل محافظ في محافظته، حيث تصدر كل محافظة بيانا رسميا “قريبا” بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لتحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الماضي البدء في ميكنة أعمال تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، وكذلك تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني بجميع نوعياته.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي، وإيماءً إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير وميكنة جميع الأعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم - في خطاب رسمي - على مديري إدارات التعليم العام والتعليم الفني، المسئولين عن لجنة تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 بالمديرية، بالتواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق الإلكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، مع متابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بتوجيه الطلاب للتقدم لـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2022  والثانوية الفنية (إلكترونيا) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الضغط على (https://moe.gov.eg/)

وأخيرا، نبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية “العامة والفنية ” بضرورة البت في قبول طلبات الطلاب لـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة والثانوية الفنية بالمدارس من خلال نفس موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا للحد الأدنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

txt

منتصف الأسبوع المقبل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

txt

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة 

واعتمد محافظ القاهرة العام الماضي تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة بحد أدنى 235 درجة، وكان الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل ٣٠ درجة من الحد الأدنى.

وتم تقسيم تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة العام الماضي، إلى ٤ مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من ٢٨٠ درجة وحتى ٢٥٥ درجة، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع ٢٥٤ درجة وحتى ٢٤٥ درجة والمرحلة الثالثة، ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على ٢٤٤ درجة حتى ٢٣٥ درجة، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم  في المراحل الثلاثة السابقة. 

وتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا جديد في طريقة تقييم طلاب الشهادة الإعدادية 2022، حيث سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة، حيث إن مجموع الترم الأول من 140 ومجموع الترم الثاني من 140.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن جميع المديريات التعليمية عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 تحريريا في المدارس لتقييمهم على الترم الأول والترم الثاني، ولم يتم اللجوء لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 من المنزل أو الأبحاث في أي محافظة في مصر، ولم يتم أيضا اللجوء لنظام لامتحان الورقة المجمعة بل امتحن طلاب الشهادة الإعدادية 2022 امتحان كل مادة بشكل منفصل وفقا لجداول امتحانات وضعها واعتمدها المحافظون.

رسوم استخراج شهادة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديريات التربية والتعليم رسوم طبع وتحرير الاستمارة الدالة على النجاح في الشهادة الإعدادية  أو “شهادة الإعدادية” للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أنه تم تحديد إجمالي رسوم تحرير وطباعة استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية (شهادة  الإعدادية) بمبلغ 50 جنيها.

أما عن تفاصيل تقسيمة هذا المبلغ وفقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم فتتمثل فيما يلي: 
- تكلفة طباعة الشهادة: 32 جنيها.
- الدمغة: 6 جنيهات.
- رسم تنمية الموارد: 2 جنيه.
- رسوم إضافية: 10 جنيهات.

وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة لصق طابع تعليمي فئة 10 جنيهات على الاستمارة الدالة على النجاح في الشهادة الإعدادية.

Jobs Education تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 الشهادة الاعدادية 2022 الشهادة الإعدادية تنسيق الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

ترشيحاتنا

بمشاركة حاملة طائرات.. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة نادرة

بعد حبسه 3 سنوات.. تغريم كريم الهواري 50 ألف جنيه

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 | المحافظون يستعدون لاعتماده قريبا

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعاهد الدقهلية والغربية.. صور

خطوات لمكياج صيف مثالي ضد الماء

السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

فيديو

لماذا تحدث رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول الموساد السابق عن انهيار تل أبيب؟

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ