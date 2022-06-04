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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الارتباك والقلق والغضب.. أعراض مبكرة للإصابة بالخرف

الخرف
الخرف

الخرف ليس مرضًا بحد ذاته بل مجموعة من الأعراض التي تنتج عن تلف الدماغ الناجم عن أمراض مختلفة ، مثل مرض الزهايمر. تختلف هذه الأعراض حسب الجزء المتضرر من الدماغ.

الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. هذا هو السبب في أنه من المهم التحدث إلى طبيب  إذا كنت قلقًا بشأن مشاكل الذاكرة أو أعراض أخرى لأن  الخرف يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتراجع القدرات العقلية والمعرفية .

يحدث فقدان الذاكرة الملحوظ والسريع في مرضى الخرف بسبب التغيرات الجسدية في الدماغ ، حيث تموت الخلايا بمعدل أسرع من الطبيعي. إليك الأعراض المبكرة للخرف وفقا لموقع هيلث.

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الأعراض المبكرة للخرف


1-قد يواجه  الشخص المصاب بالخرف  صعوبة في التركيز وقد يستغرق وقتًا أطول لإكمال الأشياء أكثر من ذي قبل. قد يؤثر هذا التغيير تدريجيًا على أسلوب حياته لأنه يجد صعوبة في وضع الخطط أو القرارات.


2- الارتباك والقلق والغضب والخوف من المشاعر الشائعة التي قد يعاني منها مريض الخرف. 

3-فقدان الذاكرة
 

4- الأشخاص المصابون بالخرف قد يجدون صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة
 

غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وقد تزداد سوءًا بشكل تدريجي جدًا. غالبًا ما يطلق عليه "الضعف الإدراكي المعتدل" (MCI) لأن الأعراض ليست شديدة بما يكفي لتشخيصها على أنها خَرَف.

قد لا تلاحظ هذه الأعراض إذا كانت لديك ، وقد لا يلاحظها أفراد العائلة والأصدقاء أو يأخذونها على محمل الجد لبعض الوقت. 

في بعض الأشخاص ، ستبقى هذه الأعراض كما هي ولن تتفاقم. لكن بعض الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل سيصابون بالخرف

 

الخرف الأعراض تلف الدماغ الشيخوخة الذاكرة

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