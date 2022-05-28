خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

في دراسة أطلقتها جمعية القلب الأمريكية، اكتشف باحثون إلى أن الالتزام بـ7 عادات صحية يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالخرف المبكر بمقدار النصف، بنسبة تصل إلى 43%.

كان اتباع أساليب الحياة السبع تلك فعالًا بنفس القدر في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لهذه الحالة.

حددت جمعية القلب الأمريكية 7 طرق يمكن للناس من خلالها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها، وهي:

النشاط المعتدل والشديد

عليك ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيًا أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة أسبوعيًا.

قم أيضًا بتقوية العضلات لمدة يومين على الأقل في الأسبوع.

فقدان الوزن

يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم لمعظم البالغين بين 18.5 إلى 24.9.

التوقف عن التدخين

استخدم منتجات استبدال النيكوتين أو انتقل إلى الـ vaping

تناول الطعام بشكل أفضل

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وقطع اللحم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج



السيطرة على الكوليسترول

قد يؤدي وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم إلى انسداد الأوعية الدموية، يمكن تقليله عن طريق اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة.

خفض نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بانتظام إلى إتلاف العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية بمرور الوقت. يمكن أن يساعد النظام الغذائي الجيد والتمارين الرياضية في الحفاظ عليه تحت السيطرة.

إدارة ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تعرض القلب والأوعية الدموية والأعضاء الأخرى إلى إجهاد إضافي ويمكن أن يساهم في الإصابة بالخرف الوعائي. يمكن إدارته عن طريق النظام الغذائي وممارسة الرياضة.