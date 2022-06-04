رانيا يوسف: أعيش حالة غريبة من الروحانيات.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن وجود حالة من الروحانيات التى تسيطر عليها فى الفترة القليلة الماضية وذلك بعد دخولها تصوير مسلسل عالم تانى وفيلم ملك.

وقالت رانيا يوسف فى لقاء ببرنامج theinsiderar بالعربى : إننى أعيش فى هذه المرحلة حالة من الروحانيات وهى حالة غريبة لم أعرف سببها الحقيقى ولكن هذه الحالة سيطرت على بعد دخول مسلسل “عالم تانى” وفيلم “ملك” ربما لكونهما تدور أحداثهما فى نفس الاتجاه.

وأضافت رانيا يوسف: أشعر أن هناك توقيتا معينا لحدوث بعض الأمور وأرى أنها من تدابير ربنا وليس لها علاقة بى ربنا يرزق بها عباده الذين فى حالهم".

رانيا يوسف ونزار الفارس

حجزت المحكمة الاقتصادية ،الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 25 يونيو للحكم.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجىء بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.