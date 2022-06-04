عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف: أعيش حالة غريبة من الروحانيات.. فيديو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن وجود حالة من الروحانيات التى تسيطر عليها فى الفترة القليلة الماضية وذلك بعد دخولها تصوير مسلسل عالم تانى وفيلم ملك. 

وقالت رانيا يوسف فى لقاء ببرنامج theinsiderar بالعربى : إننى أعيش فى هذه المرحلة حالة من الروحانيات وهى حالة غريبة لم أعرف سببها الحقيقى ولكن هذه الحالة سيطرت على بعد دخول مسلسل “عالم تانى” وفيلم “ملك” ربما لكونهما تدور أحداثهما فى نفس الاتجاه. 

وأضافت رانيا يوسف: أشعر أن هناك توقيتا معينا لحدوث بعض الأمور وأرى أنها من تدابير ربنا وليس لها علاقة بى ربنا يرزق بها عباده الذين فى حالهم". 

25 يونيو الحكم في دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف

دفتر أحوال الجنايات اليوم السبت .. دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه.. الحكم علي كريم الهواري في حادث الشيخ زايد.. نظر قضية بائع هتك عرض طفلة

رانيا يوسف ونزار الفارس 

حجزت المحكمة الاقتصادية ،الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 25 يونيو للحكم.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجىء بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف اخبار رانيا يوسف اعمال رانيا يوسف Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

موضوعات متعلقة

فى ذكرى ميلاده.. تفاصيل ألبوم محمود عبد العزيز الوحيد الكيمى كيمى كا

مشهد موت وقصة زواج وبكاء.. حواديت عن الساحر محمود عبد العزيز

أول ظهور لـ بروس ويلز بعد فقدانه النطق

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

أنغام تحيى حفلا غنائيا فى السعودية اليوم

أحمد حلمي يحقق 800 ألف.. 1.5 مليون جنيه إيرادات أفلام أمس

محبو المطرب الهندي kk يودعون جثمانه في مدية كالكوتا

أخبار الفن.. حكم قضائي لصالح خالد عليش.. وحسين فهمي: مصطفى أخويا قالي اضربني بالنار

ترشيحاتنا

شاهد.. بكاء هيستيري يصيب شقيقة كريم الهواري بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

10 مليارات جنيه لصالح الخزانة العامة و90 مليونا مخدرات.. مجهودات الداخلية| فيديو

مصرع 6 أشخاص واصابة 20 آخرون في انفجار بمصنع كيماويات بالهند

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

حصلت على أوسكار لمجهوداتها.. كيف أصبحت أنجلينا جولي المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم؟

مسجلا 12 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار السكر الأبيض على ارتفاعاته| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

فيديو

رانيا يوسف: أعيش حالة غريبة من الروحانيات.. فيديو

خبطت دماغها في العربية.. رد فعل شقيقة كريم الهواري بعد الحكم عليه..فيديو

فى ذكرى ميلاده.. تفاصيل ألبوم محمود عبد العزيز الوحيد الكيمى كيمى كا

مفيهومش غلطة.. نجمات تعرضن للخيانة رغم جمالهن آخرهن شاكيرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ