ضبط شخص مهتز نفسيا يمسك بـ سكين في بورفؤاد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً ظهور أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.



تم ضبط المذكور ، وتبين أنه تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها (عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من الفحم والبخور – عدد 6 إعلانات ورقية بإسمه لعلاج السحر والمس والحسد، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية.