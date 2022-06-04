مصرع سائق على يد شقيقه بطلق ناري في الشرقية

لقى سائق بمركز منيا القمح مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى على يد شقيقه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول "صالح م .ج" 37 سنة سائق مقيم فى الحمدية السعديين بمنيا القمح جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة نتيجة تعدي شقيق المجني عليه عليه بسلاح خرطوش لخلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم،والتحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.