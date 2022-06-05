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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه GT3 911 تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية.. فيديو

بورشه GT3 911 تستعرض
بورشه GT3 911 تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية

استطاعت شركة بورشه الألمانية أن تحتل مكانة قوية داخل اسواق السيارات العالمية، نسبة لما تقدم من طرازات متنوعة مع تصميماتها الرياضية الشهيرة.

بورشه GT3 911 تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية

وتعدد بورشه من تواجدها بعد ان ظهرت السيارة GT3 911 وهي تستعرض قدراتها من داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية، حيث نشرت قناة Nürburgring المتخصصة في مجال استعراض السيارات هذه النسخة مع جولة تنافسية مبهرة.

بورشه GT3 911 تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية

تمكنت السيارة بورشه GT3 911 تجاوز العديد من النقاط والزوايا القوية الخاصة بحلبة نوربورجرينج باقتدار، بعد ان قدمت اداء مذهل على الرغم من السرعات العالية اثناء خوض بعض المنحدرات الوعرة مع توازن وثبات مميز، حيث تعتمد السيارة على حزمة فنية عالية الاداء بالاضافة إلى تقنيات المكابح المميزة وانظمة التعليق الرياضية، إلى جانب وسائل دعم قائد المركبة.

بورشه GT3 911 تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية

وتضم السيارة بورشه GT3 911 بعض الترقيات الخارجية ومنها مشتت هواء رياضي، وسبويلر خلفي معاد تصميم من الياف الكربون، ومشتت هواء خلفي، بالاضافة إلى عجلات مانثي OM-1 وجنوط رياضية انيقة المظهر، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية القياسية والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

القدرات الفنية للسيارة بورشه GT3 911

 

تعتمد السيارة بورشه GT3 911 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 502 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 346 رطل/قدم اي مايعادل 469 نيوتن/متر.

 

شاهد .. بورشه GT3 911 تستعرض قوتها داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية

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