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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام الطب العلاجي بمطروح يتفقد مركز الأطفال المعثور عليهم بالمستشفى التخصصي|صور

مدير الطب العلاجى
مدير الطب العلاجى يتفقد مستشفى الاطفال

تفقد  الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي مساء اليوم السبت في زيارة مفاجئة وحدة الأطفال حديثي الولادة ومركز الأطفال المعثور عليهم بمستشفى الاطفال التخصصي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة الوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الاستقبال والطوارئ .

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وخلال جولته على أقسام المستشفى المختلفة في وجود دكتورة  هاله عبدالله مدير المستشفى، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال والتحقق من سير العمل دون عوائق.
وحرص "سالم" خلال الزيارة على التحدث مع المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة .
كما شدد على التأمين الجيد لخزانات الأكسجين، والمتابعة الدورية للأجهزة الطبية والتأكد من سلامتها وكفاءتها وتعريفها بكروت التعريف الخاصة بها بجميع الاقسام بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية المقدمة للأطفال المرضى بالمحافظة..
وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بالمستشفى، وتسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة الأطفال المرضى من جميع مراكز المحافظة .
وشدد على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى. تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.
كما قام مدير عام الطب العلاجي الاطمئنان على الأطفال المعثور عليهم بقسم المعثور ومراجعة بعض السياسات الخاصة بالمركز مع الأطباء والمختصين والمشرفين. وحث جميع العاملين ببذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات طبية وعلاجية ورعاية متميزة ولائقة لجميع أطفال المحافظة .
 

مدير الطب العلاجى يتفقد مستشفى الاطفال
مدير الطب العلاجى يتفقد مستشفى الاطفال
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