قبل مواجهة غينيا غدا.. عادل مصطفى: صلاح لديه عزيمة أكبر بأمم إفريقيا

تحدث عادل مصطفى نجم الأهلي السابق عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطني، قبل مواجهة غينيا غدا في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

قال مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح لديه دوافع جديدة مع منتخب مصر الوطني، وسعيد بأنه سيشارك في بداية مشوار المنتخب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، أؤكد أن صلاح لديه دوافع جديدة ومتفائل للغاية بمشاركته ضد غينيا"

وأضاف: "محمد صلاح جدد دوافعه مع منتخب مصر الوطني، بعد فشل التأهل لكأس العالم وكذلك فشل التتويج بكأس الأمم الأفريقية السابقة .

وختم حديثه قائلا: "محمد صلاح قيمة كبيرة، وسيكون عنصرا مؤثرا في بداية منتخب مصر الوطني بالتصفيات"

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