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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشهد الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

احتفال مدرسة الراهبات
احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكات

نظمت مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا ، احتفال حاشد بقصر ثقافة قنا ، احتفالاً بمرور 125 عام على تأسيس المدرسة، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وممثلى الأوقاف والأزهر الشريف و الكنيسة و أولياء أمور الطلاب.

كما حضر  فعاليات الحفل ، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة، و أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا ، والأنبا عماد نوئيل، مطران ايبارشية طيبة والبحر الأحمر وقنا، والأم  كلارا كارمنيو الرئيسة الإقليمية للرهبنة علي مستوي الجمهورية، والسير كاترينا ثروت مديرية المدرسة.

 

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تضمنت فعاليات الحفل، تقديم مجموعة عروض  فنية و أغاني وطنية، إضافة لفقرات موسيقية و شعرية قدمها طلاب المدرسة والتى نالت إعجاب  الحاضرين.
 

قال محافظ قنا ، إن مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لها دور كبير فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة على مدار عقود طويلة وتخرج منها أجيال كثيرة من المتميزين في شتى المجالات  بفضل وعي المدرسة الكامل بمصالح الطلاب والحرص على توفير جميع الوسائل الدراسية بأفضل شكل ممكن.

 

و أشاد محافظ قنا ، بمستوى إدارة المدرسة والمعلمين من التزام بنقل أفضل ما لديهم من علم إلى أبنائنا الطلاب من أجل تنشئة جيل متعلم واعى يتمكن من إحداث تغييرا حقيقي في مستقبل مصرنا الغالية. 

 

ومن جانبها قدمت الرئيسة الإقليمية للرهبنة على مستوي الجمهورية ، شكرها لكل من قدم الدعم الراهبات الفرنسيسكانيات خلال الـ ١٢٥ عاماً الماضية والشكر بصفة خاصة للسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجميع أولياء الأمور والعائلات الذين وضعوا ثقتهم فى المدرسة.

 

كما أعربت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، عن تقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية علي دعمهم المستمر ورعايتهم للعملية التعليمية وحرصهم علي الحضور والمشاركة في احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بعيدها الـ ١٢٥، مؤكدة أن الهدف الرئاسي للمدرسة هو غرس القيم والأخلاق في أبنائنا الطلبة والطالبات ، مشيدة بالجهود الجبارة التي يبذلها  الراهبات وأعضاء الهيئة التربوية والخدمات المعاونة لدعم العملية التعليمية بالمدرسة في أجواء تسودها المحبة والجو الأسري الوطيد.
 

 

 

احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكات
احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكات
احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكات
احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكات
احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكات


 

قنا الراهبات الفرنسيسكانيات احتفال مدرسة مصر الكنيسة الأزهر الأوقاف

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