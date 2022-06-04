قنا .. حوار مجتمعى مع أهالى الحميدات حول مشروع التنمية العمرانية

شارك اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فى جلسة حوار مجتمعى مع أهالى منطقة الحميدات، للتعريف بأهداف المشروع المتكامل للتنمية العمرانية " حينا ".

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، النائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب أسامة الهوارى، والنائب محمد كمال موسى، عضوا مجلس الشيوخ، و، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حامد حجازى، المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو لاشين، مدير الحوكمة والتشريعات و السياسات الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع .



قال محافظ قنا، إن مشروع "حيّنا " يستهدف منطقتىّ الحميدات والمعنا ، بمدينة قنا، كأحد نماذج المشروعات التنموية المتكاملة، كونه مشروعاً متكاملاً متعدد الجوانب، من خلال "تطوير منهجية استدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة"، مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع فى المحافظة على المستويين المحلى والقومى.

أضاف الداودى، بأنه سيتم وضع آراء كافة المواطنين فى الاعتبار عند وضع المخططات الخاصة بالمناطق المستهدفة ، وأنه لن يُضار أحد من تنفيذ المشروع، محفزاً إياهم على تقديم يد العون ومساعدة الجهات المعنية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع ليكونا المنطقتين مثالا يحتذي به، وإعادة تطبيقه بمناطق ومدن أخرى.

أوضح المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأن أنشطة المشروع تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة المتوازنة ودعم تنمية الاقتصاد المحلي فى مناطق الامتداد والمناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، حيث جاء اختيار محافظة قنا لكونها إحدى المحافظات المصرية ذات الأولوية بإقليم جنوب الصعيد.



يذكر أن مشروع "حيّنا "يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها على النحو الذى يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالى والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط و من ثم تحقيق عائد تنموى واستثمارى.

جلسة حوار مجتمعى حينا

جلسة حوار مجتمعى حينا

جلسة حوار مجتمعى حينا

جلسة حوار مجتمعى حينا