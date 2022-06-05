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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كب كيك حادق

كب كيك
كب كيك

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كب كيك حادق ، فبعض الأشخاص لا يفضلن تناول الحلويات لعدم التعرض لزيادة الوزن .

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المقادير


2 عدد بيض
1 كوب لبن
1/3 كوب زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر
1 ملعقة ملح
ملعقة صغيره فلفل اسود
كوب ونص دقيق

 

الحشو :


1 كوب زيتون اخضر مقطع
فلفل الوان مقطع
طماطم مقطعة
بروكلي مسلوق مقطع صغيرا
1 كوب جبنة جوده
طماطم شيري (للديكور )


طريقة تحضير


في بولة نضع البيض ثم الملح وفلفل ويخفق جيداً ثم نضيف اللبن والجبنة الجودة المبشورة ثم الدقيق مع الاستمرار في الخفق ثم نضيف البيكنج بورد يصب الخليط يوضع في قوالب الكب كيك .
يضاف الفلفل الالوان والزيتون في كل قالب وترش الجبنة المبشورة علي الوجه
يخبز في فرن ساخنة علي حرارة 180 درجة ولمدة 20 دقيقة
يزين الوجه بالجبنة عن طريقها هرسها بالشوكة ووضعها في قمع وتوضع فوق الكيك بعد نضجها وتقدم بالهنا والشفا . 

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