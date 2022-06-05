زيلينسكي: روسيا دمرت أكثر من 113 كنيسة في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المدفعية الروسية "دمرت 113" كنيسة خلال "الحرب الشاملة" مع أوكرانيا.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال زيلينسكي في خطابه الليلي يوم السبت إن تلك الكنائس

"من بينها القدامى - تلك التي صمدت أمام الحرب العالمية الثانية لكنها لم تصمد أمام الاحتلال الروسي".

وأضاف:"هناك أيضا تلك التي بنيت بعد عام 1991. بدأت إعادة بناء كنيسة جميع القديسين في سفياتوهيرسك لافرا في عام 2001. وفي 10 يونيو سيكون ذكرى أخرى لبدء البناء".

وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن كنيسة جميع القديسين في سفياتوهيرسك لافرا "دمرت" بسبب القصف الروسي.

وأشار زيلينسكي في خطابه إلى أنه "ليس القصف الأول للافرا"، وأن "ثلاثة رهبان في لافرا قتلوا جراء القصف الروسي يوم الأربعاء. واضطروا لإقامة الصلوات في الطابق السفلي".

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن أصوات المدفعية الروسية القادمة "ثابتة" في لافرا.

وأشار زيلينسكي إلى أن سفياتوهيرسك لافرا "تنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي لا تزال تعتبر في موسكو مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ولكن حتى هذا لا يوقف الجيش الروسي".

وفي ضوء "دعم التسلسل الهرمي الأرثوذكسي في روسيا للعدوان على أوكرانيا"، دعا زيلينسكي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى "استخلاص النتائج".

وقال:"يمكن للجيش الروسي التوقف عن حرق الكنائس. يمكن للجيش الروسي التوقف عن تدمير المدن. يمكن للجيش الروسي التوقف عن قتل الأطفال. إذا كان نفس الشخص في موسكو يعطي مثل هذا الأمر. وحقيقة أنه لا يوجد حتى الآن مثل هذا النظام هي إهانة واضحة للعالم بأسره".