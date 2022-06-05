أعنف من العراق وأفغانستان..إلى متى تصمد أوكرانيا أمام روسيا؟

بمجرد انتهائهم من دفن عقيد مخضرم قتل جراء القصف الروسي، قام عمال المقبرة بتجهيز الحفرة التالية. حتما، بالنظر إلى مدى تسارع الموت في إسقاط القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية، فإن القبر الفارغ لن يبقى كذلك لفترة طويلة.

وحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ترك العقيد أولكسندر ماخاتشيك وراءه أرملة، إيلينا، وابنتيه أولينا وميروسلافا. في أول 100 يوم من الحرب، كان قبره هو الـ 40 الذي تم حفره في المقبرة العسكرية في جيتومير، على بعد 90 ميلا (140 كيلومترا) غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقتل الجنرال في 30 مايو في منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا حيث يحتدم القتال. وفي مكان قريب، يقول الشاهد على قبر فياتشيسلاف دفورنيتسكي الذي تم حفره حديثا أيضا إنه توفي في 27 مايو. وأظهرت حصى أخرى جنودا قتلوا في غضون أيام من بعضهم البعض - في 10 و 9 و 7 و 5 مايو. وهذه مجرد مقبرة واحدة، في واحدة فقط من المدن والبلدات والقرى الأوكرانية حيث يستلقي الجنود للراحة.

وتساءل تقرير الوكالة الأمريكية في عنوانه "إلى متى يمكن لأوكرانيا مواصلة القتال مع تزايد خسائرها في القوات؟".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إن أوكرانيا تفقد الآن ما بين 60 و100 جندي يوميا في القتال. وعلى سبيل المقارنة، فإن أقل بقليل من 50 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم يوميا في المتوسط في عام 1968 خلال العام الأكثر دموية للقوات الأمريكية في حرب فيتنام.

ومن بين الرفاق في السلاح الذين قدموا التحية لمخاتشيك البالغ من العمر 49 عاما في جنازته يوم الجمعة الجنرال فيكتور موزينكو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حتى عام 2019. وحذر من أن الخسائر قد تتفاقم.

وقال موزينكو لوكالة "أسوشيتد برس" إن "هذه واحدة من اللحظات الحرجة في الحرب ، لكنها ليست الذروة. هذا هو الصراع الأكثر أهمية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا ما يفسر سبب ضخامة الخسائر. ومن أجل الحد من الخسائر، تحتاج أوكرانيا الآن إلى أسلحة قوية تضاهي الأسلحة الروسية أو حتى تتجاوزها. وهذا من شأنه أن يمكن أوكرانيا من الرد بالمثل".

وتتسبب تجمعات المدفعية الروسية في سقوط العديد من الضحايا في المناطق الشرقية التي ركزت عليها موسكو منذ أن فشل غزوها الأولي الذي بدأ في 24 فبراير في السيطرة على كييف.

ووصف اللفتنانت جنرال المتقاعد بن هودجز، القائد العام السابق لقوات الجيش الأمريكي في أوروبا، الاستراتيجية الروسية بأنها "نهج استنزاف من العصور الوسطى"، وقال إنه إلى أن تحصل أوكرانيا على وعود بتسليم أسلحة أمريكية وبريطانية وغيرها من الأسلحة لتدمير وتعطيل البطاريات الروسية، فإن "هذه الأنواع من الإصابات سوف تستمر".



وقال في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة أسوشيتد برس "ساحة المعركة هذه أكثر فتكا بكثير مما اعتدنا عليه جميعا على مدى 20 عاما من العراق وأفغانستان، حيث لم يكن لدينا أرقام كهذه".

وأضاف أن "هذا المستوى من الاستنزاف سيشمل القادة والرقباء. إنهم يشكلون العبء الأكبر من الإصابات لأنهم الأكثر تعرضا، ويتحركون باستمرار في محاولة للقيام بالأشياء".

وقال الكولونيل رسلان شوتوف، الذي حضر جنازة صديقه لأكثر من 30 عاما، إن مخاتشيك، وهو مهندس عسكري، قاد مفرزة زرعت حقول ألغام ودفاعات أخرى.

وأوضح:"بمجرد بدء القصف، اختبأ هو ومجموعة في ملجأ. كان هناك أربعة أشخاص في مجموعته، وطلب منهم الاختباء في الحفرة. اختبأ في آخر. لسوء الحظ، أصابت قذيفة مدفعية المخبأ الذي كان يختبئ فيه".

كان لدى أوكرانيا حوالي 250,000 رجل وامرأة يرتدون الزي الرسمي قبل الحرب وكانت بصدد إضافة 100,000 آخرين. ولم تذكر الحكومة عدد القتلى خلال أكثر من 14 أسبوعا من القتال.

لا أحد يعرف حقا عدد المدنيين الأوكرانيين الذين قتلوا أو عدد المقاتلين الذين لقوا حتفهم على كلا الجانبين. ومن المستحيل التحقق من ادعاءات المسؤولين الحكوميين بوقوع إصابات – الذين قد يبالغون أحيانا في أرقامهم أو يقللون من شأنها لأسباب تتعلق بالعلاقات العامة – تقريبا، بحسب وصف الوكالة الأمريكية.

ويقدر محللون غربيون خسائر عسكرية روسية أعلى بكثير بالآلاف. ومع ذلك، ومع تصاعد خسائر أوكرانيا، فإن الرياضيات القاتمة للحرب تتطلب منها إيجاد بدائل. يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة، ولديها قوى عاملة.

وقال العقيد المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية مارك كانسيان، وهو مستشار كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن"المشكلة هي تجنيدهم وتدريبهم ووضعهم على خط المواجهة".

وقال:"إذا كانت الحرب تتحول الآن إلى صراع استنزاف طويل الأجل، فعليك بناء أنظمة للحصول على بدائل. لقد كانت هذه لحظة صعبة لكل جيش في القتال".

وقال الجنرال الأوكراني موجينكو إن اعتراف زيلينسكي بوقوع خسائر كبيرة سيزيد من رفع الروح المعنوية الأوكرانية وإن المزيد من الأسلحة الغربية ستساعد في قلب الموازين.

وقال:"كلما زاد عدد الأوكرانيين الذين يعرفون ما يحدث في الجبهة، زادت إرادة المقاومة. نعم، الخسائر كبيرة. ولكن بمساعدة حلفائنا، يمكننا تقليلها وتقليلها والانتقال إلى هجمات ناجحة. وهذا يتطلب أسلحة قوية".