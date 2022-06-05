في ذكرى رحيله.. تفاصيل اتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان محمد نجم والذي توفى بعد تعرضه لجلطة قلبية، حيث وافته المنية في المستشفى 5 يونيو 2019.

مولد الفنان محمد نجم:

وولد الفنان محمد نجم، في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1944، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وعمل بالمسارح حتى أصبح لديه مسرحه الخاص، ومن أول مسرحياته «موزة و3 سكاكين» عام 1968، و«حاجة تلخبط» عام 1970، بخلاف «اعقل يا مجنون، البلدوزر، عبده يتحدى رامبو، النمر، المشاكس، أولاد دراكولا، منور ياباشا، دول عصابة يابابا، الكدابين قوي.

ولد محمد نجم فى 14 يناير 1944، اسمه الحقيقى هو محمد محمد على عوض، ولد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وله ابن يدعى شريف، ونشأ فى فرقة عبد المنعم مدبولى، وبدأ التمثيل فى أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة فى السينما والتلفزيون، ثم تركهما بعد ذلك واتجه إلى المسرح.

محمد نجم .. وتأسيس مسرح:



أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم “فرقة نجم”، ودائماً ما كان يقول عن نفسه إنه تلميذ الفنان عبد المنعم مدبولي، وتعلم منه احترام الجمهور والمسرح، مؤكدا أن “مدبولى” كان يقول له دائما: “إنت بتفكرني بشبابى”، وقدم أول أعماله المسرحية عام 1968، في مسرحية “موزة و3 سكاكين”.

محمد نجم .. وأول بطولة مسرح:



كانت أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية “حاجة تلخبط” أمام الفنانة نجوى سالم، وفي بداية السبعينيات، وبالتحديد عام 1971، شارك في فيلم “حياة خطرة”، لكنه اشتهر سينمائيا بعد مشاركته في فيلم “حكايتي مع الزمان”، من بطولة وردة ورشدي أباظة، عام 1973، وقد فيلم “صانع النجوم” عام 1977 وتفرغ بعدها للمسرح.

محمد نجم .. واشهر إفيهاته:

أشهر إفيهاته على الإطلاق هو “شفيق يا راجل”، الذى اشتهر به فى مسرحية “عش المجانين”، وقال إن هذا الإفيه كان ارتجاليا أثناء عرض المسرحية على المسرح، ولم يكن مكتوبا في النص الأصلي، وعندما أعجب الجمهور بالجملة كررها، وفى عام 1985، قدم مسرحية “اعقل يا مجنون”، أمام الفنانة آثار الحكيم، والفنانة هالة صدقي، والفنانة سهير الباروني، وشهدت نجاحا كبيرا.

بداية التسعينيات، برع “نجم” فى تقديم مسرحيات أكثر نجاحا وإقبالا من الجماهير، وفى مقدمتها مسرحية “عبده يتحدى رامبو”، التي قدمها عام 1990، كما قدم أكثر من مسرحية في التسعينات، ومن أشهرها مسرحية “واحد لمون والتاني مجنون”، عام 1996، و”دربكة همبكة”، عام 1998.

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية التى حل محمد نجم ضيفا فيها، كشفت ميمى جمال أن “نجم” خدع جمهوره خلال المسرحية، حيث أستعان بشقيقه نجيب نجم واستغل الشبه بينهما، ليعاونه في إحدى مشاهد المسرحية والتي تقوم على تبديل الدور فيدخل محمد نجم من جهة ويخرج نجيب من جهة أخرى في نفس الثانية وبملابس مختلفة.

أعمال محمد نجم :

قدّم محمد نجم عددًا من الأفلام السينمائية، معظمها في فترة السبعينات، أبرزها: "صانع النجوم"، "قمر الزمان"، "احترسي من الرجال يا ماما"، "بمبة كشر"، و"حكايتي مع الزمان".

ابتعد محمد نجم عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية وركّز ‏على الأعمال المسرحية وأسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية المعروفة باسم "فرقة نجم".

تعد مسرحية "عش المجانين" عام 1979، العمل الأهم في مشواره الفني على خشبة المسرح، حيث شهدت نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وكانت من أوائل المسرحيات التي يقوم فيها ممثل على المسرح بأكثر من دور.





محمد نجم .. وسر وفاته بسبب أحمد آدم:

واتهمت أسرة الفنان الراحل محمد نجم ؛ الفنان أحمد آدم بأنه السبب وراء وفاته، وقال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن والده كان سببا فى اكتشاف مواهب فنية كثيرة ضمنهم: أحمد آدم الذي تجاوز في حق والده ووصفه بالفاشل.

أضاف شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج (شيخ الحارة) في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضًا حتى وافته المنية".

وأضاف نجم، أن "تجاوز أحمد آدم ضد والدي كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير".

وبدأت المشكلة حينما استضافت الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها "شيخ الحارة"، الفنان أحمد آدم وسألته عن محمد نجم، فرد آدم: "أقسم بالله إنني أستطيع أن أكره فيه الناس بمواقف، أقسم بالمصحف أنني شاهدتها أمامي، لكنني أكبر من هذا، ولا أستطيع أن أفعل هذا، لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله".