نجم الأهلي السابق: متفائل بإيهاب جلال .. والمدرب المصري مظلوم

أكد عادل مصطفى، نجم النادي الأهلي السابق، أنه متفائل بتواجد إيهاب جلال على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري مشيراً إلى أن المدرب المصري مظلوم.

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة المحور: “متفائل بإيهاب جلال مع منتخب مصر، ونحتاج لمنح الثقة للمدرب المصري، الذي يُعد مظلوما دومًا في عدم تلقيه الدعم المناسب من جانب الجماهير”.

وتابع: “لا يُمكن الاتفاق على مدرب، ولكن لابد من التكاتف مع منتخب مصر خاصة أن القرار تم اتخاذه وأصبح إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، وأؤكد أن منتخب مصر سيكون له شكلا مختلفا مع إيهاب جلال مدربه الجديد، وسيقدم كرة قدم جميلة”.

وأضاف: “محمد صلاح لديه دوافع جديدة مع منتخب مصر الوطني، وسعيد بأنه سيشارك في بداية مشوار المنتخب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، مؤكدًا أن صلاح لديه دوافع جديدة ومتفائل للغاية بمشاركته ضد غينيا”.

وأكمل: “محمد صلاح جدد دوافعه مع منتخب مصر، بعد فشل التأهل لكأس العالم وكذلك فشل التتويج بكأس الأمم”.

واختتم: “محمد صلاح قيمة كبيرة، وسيكون عنصرا مؤثرا في بداية منتخب مصر الوطني بالتصفيات”.

ويواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الغيني، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.