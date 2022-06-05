جثة متفحمة وإصابة 4 مجندين.. شاحنة تطيح بسيارة شرطة وميكروباص على محور الضبعة

شهد محور الضبعة بالشيخ زايد حادثا مروعا بسبب سائق سيارة نقل الذي أطاح بسيارة شرطة وميكروباص توقفا لمساعدة سيارة انقلبت على الطريق ما أسفر عن مصرع تباع السيارة النقل حرقا وإصابة ٤ مجندين من سيارة الشرطة بعد أن قفز منها السائق وترك داخلها مساعده نائما، فمات محترقا.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن قسم شرطة الشيخ زايد ثان تلقى بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق، انتقلت سيارة شرطة لفحص البلاغ وتبعتها سيارة أمن مركزي لأعمال التأمين وعقب وصول القوات تبين أن سيارة ميكروباص كانت تقف بالقرب من السيارة المقلوبة وترحل منها عدد من الركاب للمساعدة في إنقاذ أفراد السيارة المقلوبة.

أفادت تحريات المباحث بأنه اثناء فحص القوة الأمنية للحادث فوجئت بقدوم سيارة نقل مسرعة فأطاحت بسيارة الشرطة، وميكروباص آخر ما أدى إلى انفصال الصندوق عن الكابينة بها خارج الطريق في الرمال، وبعدها اشتعلت النيران بالسيارة النقل والميكروباص وتوفي مساعد سائق النقل محترقا.

وأوضحت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأنه وقع بسبب رعونة سائق النقل وسرعته الزائدة خلال اصطدامه بالقوة الأمنية التي كانت تفحص بلاغا على طريق الضبعة.

ألقي القبض على سائق النقل، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.