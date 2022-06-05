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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضعف زخم روسيا.. بريطانيا: أوكرانيا تشن هجوما مضادا على سيفيرودنيتسك

الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، الأحد، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في مدينة سيفيرودونيتسك التي تشهد هجوما عنيفا من القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن هذه الخطوة ستضعف على الأرجح الزخم العملياني الذي اكتسبته القوات الروسية في السابق من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن “استخدام قوات مشاة عميلة في عمليات تطهير المناطق الحضرية هو تكتيك روسي لوحظ سابقا في سوريا، حيث استخدمت روسيا الفيلق الخامس للجيش السوري لمهاجمة المناطق الحضرية“.

وأضافت أن هذا النهج يشير على الأرجح إلى الرغبة في الحد من الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية النظامية.

واشتد القتال في سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا، وهو الأمر الذي اعتبره محللون، إن النصر فيها سيكون انجاز كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وانسحبت روسيا من كييف في مارس الماضي، وبدأ التركيز على شرق أوكرانيا، لذا يدور القتال على سيفيرودونتسك، لأنها أهم مدينة على الخطوط الأمامية لم تسيطر عليها روسيا بعد.

الدفاع البريطانية أوكرانيا بريطانيا القوات الروسية فلاديمير بوتين

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