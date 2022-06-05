الإمارات.. 451 جهة عمل تسجل في هيئة المعاشات خلال 12 شهراً

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 451 جهة عمل جديدة خلال 12 شهراً، مقارنة بين عدد الجهات المسجلة لدى الهيئة خلال أبريل العام الماضي، وحتى الوقت نفسه من عام 2022، حيث كان يبلغ إجمالي عدد جهات العمل العام الماضي 6954، وارتفع ليصبح 7405.

وأوضحت أن أعداد المشتركين في الهيئة ارتفع 1929 مشتركاً جديداً، مقارنة بين عدد المشتركين في الهيئة حتى شهر أبريل العام الماضي، حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 85 ألفاً و736 مشتركاً، وارتفع هذا العام ليصبح 87 ألفاً و665 مشتركاً.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتقاعدين 1358 متقاعداً جديداً، خلال 12 شهراً من أبريل من العام الماضي وحتى أبريل العام الجاري، حيث كان عددهم المتقاعدين 25 ألف و23 متقاعداً، وارتفع ليصبح 26 ألفاً و381 متقاعداً، كما ارتفع عدد المستحقين بواقع 1264 مستحقاً، حيث كان يبلغ 17 ألفاً و47 مستحقاً، وارتفع ليصبح 18 ألفاً و311 مستحقاً.

وأكدت الهيئة أن التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه، من المواطنين العاملين بأيٍّ من القطاعين الحكومي والخاص، يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعدّ الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعد أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وأسرهم، عند انتهاء الخدمة من العمل لأيٍّ من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.

وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بها، إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته.