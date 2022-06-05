القائم بعمل وزير الصحة: هناك 490 مليون إفريقي يعانون من فقر مدقع

توجه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزارة الصحة، أن افريقيا تمثل 16.7% من إجمالي سكان العالم، منوها عن أن هناك تحديات تواجه أفريقيا ومصر أيضا لكونها جزء من القارة.

وأضاف “خالد عبد الغفار” خلال كلمته في المؤتمر الطبي الأفريقي: “نواجه الكثير من التحديات التي تؤثر بالسلب على الخدمات الصحية لكل المواطنين على مستوى القارة، مثل التعليم والزيادة السكانية والفقر والصراعات وعدم الاستقرار السياسي”.

وشدد على أن الخدمات الصحية لا تعتمد فقط على المستشفيات والكوادر الطبية، ولكنها منظومة متكاملة تبدأ من التعليم والاستقرار السياسي والاقتصادي، منوها عن أن أفريقيا بها ما يقارب من 490 مليون مواطني يعاني من الفقر المدقع.