عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1727 نقطة.

التموين توجه بحصر الأراضي التي لم تحصد المحاصيل الزراعية

التموين: حق المواطن في الخبز ثابت سواء صرف يوميًا أو كل 3 أيام

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12314 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2615 نقطة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

غياب الشناوي والنني وفتوح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا

ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع

سيف زاهر يكشف موقف كهربا مع النادي الأهلي

خبطت دماغها في العربية.. رد فعل شقيقة كريم الهواري بعد الحكم عليه..فيديو

ترشيحاتنا

نخلة: مباراة مصر وغينيا ستشهد ميلاد حسن شحاتة جديد فى عالم التدريب

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار جاك J7 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

قررت استرك.. سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد

حظر تحصيل رسوم اختبارات قبول وفتح ملف عند التقديم في المدارس الخاصة

تلميذ رمسيس نجيب.. رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين

المالية: التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية بتنويع مصادر وأدوات التمويل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ