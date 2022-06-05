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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 3 مليارات جنيه..

الصحة: مصر خالية من فيروس سي وفحصنا 70 مليون مواطن

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر تبنت 11 مبادرة رئاسية تتعامل مع كافة المراحل العمرية بجميع المحافظات بإجمالى 86 مليون مواطن مستفيد من المبادرات الرئاسية بإجمالى تكلفة  19 مليار و35 مليون جنيه. 

 

وأوضح " عبد الغفار " ،  خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول ،  أننا نفتخر فى مصر بأننا من الدول التى كانت تعانى فى السابق من فيروس سى ونجحنا مؤخرا فى إعلان مصر خالية من فيروس سى بفحص 70 مليون مواطن وعلاج 2مليون بتكلفة 3 مليارات جنيه.

 

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم التأمين الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي خالد عبد الغفار مبادرة رئاسية فعاليات التامين الصحي الشامل

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