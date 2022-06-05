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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط عاطل اعتدى على طفلة جنسيا تحت تهديد السلاح في المنوفية

الاعتداء على طفلة
الاعتداء على طفلة

شهدت قرية الانجب بمركز أشمون في محافظة المنوفية ، حادثا مأساويا عقب تعدي عاطل علي طفلة أثناء عودتها من حفظ القرآن بالكتاب تحت تهديد السلاح.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز. شرطة اشمون بتلقيه بلاغا من " ه.ع " بإدارة التعاون الزراعي باشمون بقيام مسجل خطر بالاعتداء علي نجلته التي تبلغ من العمر ١٤ عاما في الصف الثاني الاعدادي.

وأكد والد الطفلة المغتصبة، أنه أثناء عودتها من الكتاب لحفظ القرآن الكريم، قام مسجل خطر من القرية بكتم أنفاسها وسحبها إلى منزله تحت تهديد السلاح الأبيض وقام بالاعتداء عليها واغتصابها.

وتابع أنه تم عمل تقرير طبي وتحويل نجلته للطب الشرعي الذي كشف عن تعرضها للاعتداء الجنسي، وتم ضبط المتهم مطالبا بتوقيع أقصي عقوبه عليه.

وأشار إلي أن نجلته حافظة لكتاب الله وما حدث لها جريمة لا تنسي، حيث أصيبت طفلته بحالة نفسية سيئة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

المنوفية اغتصاب محافظة المنوفية اعتداء التحقيق مدير امن المنوفية اشمون

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