فخر اسكندرية.. قصة عزة السروجي أول مصرية مسلمة تصبح وزيرة باستراليا

من 620 ألف مسلم بين مهاجر ومتحدر باستراليا، تم اختيار عزة السروجي وهي إمرأة مصرية مسلمة لتتولى منصبا وزاريا في الحكومة الأسترالية الجديدة، حيث أدت اليمين الدستوري وفي يديها مصحف.. فمن هي الاسكندرانية عزة السروجي أو كما يطلقون عليها في استراليا Anne Aly؟

ولدت عزة محمود فوزي حسيني علي السروجي، التي وُلدت في 1967 بالإسكندرية هاجرت عزة مع عائلتها طفلة بعمر عامين إلى أستراليا، واستعادت في 2016 جنسيتها المصرية، حيث حققت العديد من الإنجازات في مصر واستراليا، ففي 1990 تخرجت ببكالوريوس في الفنون من الجامعة الأميركية بالقاهرة.

جوائز في الغربة

بعد عودتها إلى أستراليا حصلت في 2008 على جائزة العميد لأفضل باحث جديد من جامعة سبق وتخرجت منها في 1994 بالأدب الإنجليزي، ثم ماجستير في 1996 بالمادة نفسها، وبعدها بعامين بدكتوراه في الفلسفة، وهي جامعة Edith Cowan University الأسترالية.

كما حصلت في 2009 على "جائزة النشر" من المعهد الأسترالي لمحترفي الاستخبارات المهنية، وأسست بعد تعيينها في "مجلس العلاقات العربية- الأسترالية" التابع لوزارة الخارجية، ما سمته "منظمة الأشخاص ضد العنف المتطرف"، كما أنها انضمت إلى "مركز الثقافة والتكنولوجيا" بجامعة Curtin University الأسترالية العامة، وفيه قادت برنامج أبحاث عن مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت.

امرأة العام

حصلت عزة على لقب "امرأة العام" حين أصبحت في 2016 أول مسلمة يتم انتخابها نائبا بالبرلمان، هي بروفسورة جامعية أيضا، وأم لابنين من زوج اقترنت به في 1988.

وقالت في مذكرات نشرتها عام 2018 بعنوان Finding My Place أو "البحث عن مكاني" إنها عانت من معاملته الكثير، واضطرت بعد الطلاق للاعتناء وحدها بابنيها آدم وكريم كأم عزباء، ثم وجدت الاستقرار مع زوجها الحالي، وهو كندي اسمه David Allen وكان ضابطا في الشرطة، وممارسا شهيرا لرياضة "الهوكي" بالتزلج على جليد الصالونات.

أول وزيرة مسلمة

نتيجة خبرتها بمكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب إنجازاتها المختلفة، اختار حزب العمال المصرية عزة لمنصب وزير الشباب عن الحزب في الحكومة الأسترالية الجديدة، حيث ظهرت وهي تقسم اليمين الدستورية في وقت سابق، وبيدها نسخة من مصحف غلافه زهري اللون، قبل أن ينهض رئيس الوزراء Anthony Albanes عن كرسيّه ليصافحها ويهنئها في مشهد وصفه الإعلام المحلي الأسترالي بتاريخي ومميز.

وبهذا الإنجاز التاريخي، تعد Anne Aly كما يختصرون اسمها الطويل، هي أول مسلمة تتولى منصبا وزاريا بتاريخ البلاد المقيم فيها أكثر من 620 ألف مسلم بين مهاجر ومتحدر، إضافة لأكثر من نصف مليون عربي، معظمهم لبنانيون.

وزير آخر مسلم

أما الحكومة الأسترالية الجديدة، فتم تشكيلها من 23 وزيرا، بينهم 10 نساء ووزير مسلم أيضا، إلا أنه رجل اسمه Edham Nurredin Husic وعمره 52 سنة، وهو من البوسنة، والده اسمه حسيب، كان لحام معادن بالأجرة المقطوعة في أستراليا، في حين كانت والدته ربة منزل، وهو متزوج، وأب لابن واحد، وعضو أيضا بحزب العمال، ويشغل في الحكومة منصب وزير الصناعة.