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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة لـ 100 مليون مشاهدة

صدى البلد

احتفلت المطربة إليسا بوصول ديو “ من أول دقيقة ” الذى يجمعها بالمطرب سعد لمجرد لـ 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

وكتبت اليسا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر :" Good morning ,من اول دقيقة 100 مليون مشاهدة".

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتعيش النجمة إليسا خلال فيديو كليب الأغنية قصة حب مع سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

تحيى المطربة إليسا حفلا غنائيا فى الكويت يوم 10 من شهر يونيو المقبل ومن المقرر أن تقدم اليسا مجموعة من أبرز أغانيها المميزة.

وعبرت اليسا عن سعادتها بالمشاركة في حفل  الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني الذي أقيم في لبنان والذي حمل عنوان “ليلة امل” من اخراج كميل طانيوس.

وكتبت اليسا  تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر : “فخورة كتير بمشاركتي بهالسهرة الحلوة الي كلها أمل وفرح ورجعت بيروت مدينة الفن والإبداع. تحبة للفنانين الكبار اللي فرحت إني شاركت معن بهالحفل وانشالله بيبقى الأمل عنوان حياتنا وسهراتنا.. وتحية لكل الجنود المجهولين بهالمسا الرائع”.

كان جورج وسوف من أول المعلقين بعد انتهاء الحفل بتغريدة قال فيها : رائع يللي صار الليلة ببيروت أروع عمل لبناني رأته عيني في هذا العصر، عمل رحباني بتنفيذ moderne بمستوى عالمي. “

وشاركت الفنانة اللبنانية اليسا في حفل  الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني، الذي أقيم في لبنان والذي حمل عنوان “ليلة امل” من اخراج كميل طانيوس.

و قدمت إليسا أغنية منفردة جديدة من ألبومها المقبل بعنوان “زهرة الياسمين” من كلمات كمال قبيسي وألحان الموسيقار الكبير المبدع اسامة الرحباني وعبرت عن سعادتها  بالمشاركة على المسرح الرحباني .

الفنانة اللبنانية إليسا اغنية من اول دقيقة من أول دقيقة 100 مليون مشاهدة المطربة إليسا

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