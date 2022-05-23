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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تعبر عن فرحتها بالمشاركة في حفل ليلة أمل

صدى البلد

عبرت اليسا عن سعادتها بالمشاركة في حفل  الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني الذي أقيم في لبنان والذي حمل عنوان “ليلة امل” من اخراج كميل طانيوس

 

و كتبت اليسا  تغريدة  عبر حسابها بموقع تويتر : “فخورة كتير بمشاركتي بهالسهرة الحلوة الي كلها أمل وفرح ورجعت بيروت مدينة الفن والإبداع. تحبة للفنانين الكبار اللي فرحت إني شاركت معن بهالحفل وانشالله بيبقى الأمل عنوان حياتنا وسهراتنا. وتحية لكل الجنود المجهولين بهالمسا الرائع”.

وكان جورج وسوف من أول المعلقين بعد انتهاء الحفل بتغريدة قال فيها : رائع يللي صار الليلة ببيروت أروع عمل لبناني رأته عيني في هذا العصر، عمل رحباني بتنفيذ moderne بمستوى عالمي. “

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وكانت قد شاركت الفنانة اللبنانية اليسا في حفل  الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني الذي أقيم في لبنان والذي حمل عنوان “ليلة امل” من اخراج كميل طانيوس.


و قدمت اليسا اغنية منفردة جديدة من البومها المقبل بعنوان “زهرة الياسمين” من كلمات كمال قبيسي وألحان الموسيقار الكبير المبدع اسامة الرحباني وعبرت عن سعادتها  بالمشاركة على المسرح الرحباني .

 

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