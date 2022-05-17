إليسا تحتفل بوصول أغنيتها إلي 50 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة إليسا بوصول أغنيتها إلي 50 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.

ونشرت إليسا صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت “ شكرا ل 50 مليون، بحبكم ”.

واحتفظت أغنية “من أول دقيقة” للفنانة إليسا وسعد لمجرد بصدارة تريند موقع يوتيوب على مدار حوالي عدة أيام منذ طرحها، وحقق ملايين المشاهدات في الساعات الأولى لعرضها، وبلغت حوالي 50 مليون مشاهدة حتى الآن.

تصدرت أغنية إليسا وسعد لمجرد محركات البحث والمشاهدة عبر يوتيوب، وتفوقت في المنافسة على عدد من الأعمال المطروحة في نفس الفترة منها أغنية ماجد المهندس “وعرفتك” التي حققت حوالي 21 مليون مشاهدة خلال نفس الفترة.

أيضا نجحت أغنية الفنان حسين الجسمي “دلع واتدلع” في تصدر قوائم المشاهدة محققة حوالي 13 مليون مشاهدة خلال 9 أيام، وأغنية “جمالها استثنائي” للفنان محمد حماقي التي حققت حوالي 8 مليون مشاهدة.