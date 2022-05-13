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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

32 مليون مشاهدة وتريند رقم 1.. أغنية من أول دقيقة تضع إليسا وسعد لمجرد في المقدمة

إليسا وسعد لمجرد
إليسا وسعد لمجرد

احتفظت أغنية “من أول دقيقة” للفنانة إليسا وسعد لمجرد بصدارة تريند موقع يوتيوب على مدار حوالي 10 أيام منذ طرحها، وحقق ملايين  المشاهدات في الساعات الأولى لعرضها، وبلغت حوالي 32 مليون مشاهدة حتى الآن. 

تصدرت أغنية إليسا وسعد لمجرد محركات البحث والمشاهدة عبر يوتيوب، وتفوقت في المنافسة على عدد من الأعمال المطروحة في نفس الفترة منها أغنية ماجد المهندس “وعرفتك” التي حققت حوالي 21 مليون مشاهدة خلال نفس الفترة. 

أيضا نجحت أغنية الفنان حسين الجسمي “دلع واتدلع” في تصدر قوائم المشاهدة محققة حوالي 13 مليون مشاهدة خلال 9 أيام، وأغنية “جمالها استثنائي” للفنان محمد حماقي التي حققت حوالي 8 مليون مشاهدة. 

 

أغنية من أول دقيقة 

 

وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب الأغنية، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد، والترويج لها عبر حساباتها الرسمية، حيث تفاعل الجمهور مع تعاون اليسا لأول مرة مع سعد لمجرد.

 

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


وتعيش النجمة إليسا خلال فيديو كليب الأغنية قصة حب مع سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

سعد لمجرد محمد حماقي حسين الجسمي ماجد المهندس Arts Entertainment

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