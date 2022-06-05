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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة إبادة وحدة النخبة الروسية بعد 100 يوم من الحرب في أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

شهدت وحدة عسكرية روسية محمولة جواً من النخبة خسائر كبيرة وسط الحرب في أوكرانيا ، لدرجة أن أحد المحللين العسكريين قال إنها "أُبيدت تمامًا" في وقت ما من الهجوم ، وفقًا لصحيفة موسكو تايمز.

تتبعت صحيفة التايمز وأعادت بناء تحركات وحدة الهجوم الجوي الحادي والثلاثين  على مدى الأشهر العديدة الماضية في تقرير صدر مع وصول الحرب الروسية الأوكرانية إلى 100 يوم الجمعة الماضية، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.
كانت الوحدة من بين القوات التي تم إرسالهم للمساعدة في السيطرة على بلدة هوستوميل الأوكرانية ، إحدى ضواحي كييف ، في أوائل مارس ، وفقًا لتقييم معهد دراسة الحرب (ISW) الذي استشهدت به التايمز. 

قال نيك رينولدز ، المحلل العسكري في معهد رويال يونايتد سيرفيسز البريطاني ، إنه في الصراع الذي شهد قتال أوكرانيا لإعاقة تقدم روسيا ، "تم القضاء التام على قوات النخبة الروسية".

واعتبرت المجلة أن تجاوز الحرب  100 يوم، أمر   جدير بالملاحظة، لأنه عندما غزت روسيا أوكرانيا في البداية في 24 فبراير مع تركيزها على العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها ، توقع المسؤولون الأمريكيون نصرًا روسيًا سريعًا. 

لكن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًا ، مما دفع روسيا في النهاية إلى تحويل تركيزها إلى منطقة دونباس الشرقية ، موطن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسيك اللتين نصبتا نفسيهما بنفسيهما ، والتي اعترفت بهما روسيا على أنهما دول مستقلة. 

تعكس الخسائر الفادحة المبلغ عنها في فوج النخبة الروسية المحمول جواً تدهوراً أكبر لصورة البلاد كقوة عسكرية متفوقة طوال أشهر الحرب هذه.

قبل التقدم المزعوم للوحدة على هوستوميل في أوائل مارس، كانت وحدة الهجوم الجوي تقاتل في مطار هوستوميل العسكري ضد القوات الأوكرانية.

ووفقًا لتقييم ISW ، نجحت أوكرانيا في النهاية في منع روسيا من السيطرة الكاملة على المطار.

 

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