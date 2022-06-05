التنظيم والإدارة: عقد اختبارات الشفوي للمتقدمين لمسابقة الأئمة بعد عيد الأضحى

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تقدم لمسابقة الأئمة التابعة لوزارة الأوقاف ١٥٩٨٨، وتم استبعاد ٢٨٩٢ لعدم انطباق الشروط عليهم، وتم قبول ١٣.٩٦ لدخول الاختبارات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بمقر الجهاز بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اختبار القبول لمسابقة الأئمة تبلغ مدته ساعتين ونصف، وعبارة عن:

- الكفايات السلوكية تنقسم إلى جدارات ووضعها علم الاجتماع.

- المهارات العقلية

- الكفايات الوظيفية وضعها أساتذة علم النفس، للقيام بوظيفة إمام وخطيب ومدرس

- الكفايات اللغوية والمعرفية اللغة العربية وأحد اللغات والحاسب الآلي والمعرفة العامة "المشروعات الكبرى".

أسئلة في "الفقه -للتجديد- التفسير- القرآن- الثقافة الإسلامية"

ولفت إلى أنه هناك توجيه من الرئيس السيسي، باستقطاب وتعين أفضل أبناء الموظفين، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري هي إرضاء المواطن.

ونوه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم عقد الاختبارات الشفوي بعد عيد الأضحى المبارك، للمقبولين في التحريري.