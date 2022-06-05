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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد شلبي: كلمة الخطيب محل تقدير في المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون

صدى البلد

أدار الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الجلسة الرئيسية للمؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون والمقام تحت عنوان «العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليًا ودوليًا»، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.


وجاءت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان «صناعة الرياضة والاستثمار الرياضي في الدول العربية».


وحرص الدكتور سعد شلبي، على توجيه الشكر لإدارة المؤتمر على إدارته الجلسة الحوارية، وفي نهايتها قام الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتكريم المدير التنفيذي للنادي وإهدائه درع المؤتمر.


وأكد الدكتور سعد شلبي أن كلمة محمود الخطيب رئيس النادي، خلال المؤتمر كانت محل تقدير كبير من جانب الحضور؛ لأنها تضمنت نقاطًا جوهرية وتؤكد أن نجاحات التي تحققت على مدار تاريخ النادي ترتكز على قانون ملزم لعائلة الأهلي، وتعكس قدرته على التحول الرقمي والتسويق وجلب الاستثمارات الضخمة في كافة المجالات.


وقال الدكتور سعد شلبي إن الكلمة التي ألقاها الخطيب أكدت على حماية الملكية الفكرية والمحتوى الرقمي وضبط العلاقة بين الشركاء الاستراتيجيين.
كما أكد المدير التنفيذي أن الجلسة الحوارية شهدت أيضًا الاستشهاد بنموذج الأهلي وتجربته الفريدة في الاستثمار من خلال مجموعة الشركات التي تم إنشاؤها.
 

الدكتور سعد شلبي للنادي الأهلي العقود الرياضية وتسوية منازعتها محلي ا ودولي ا جامعة الدول العربية أشرف صبحي

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