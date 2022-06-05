أفضل 4 أطعمة غنية بالحديد.. أبرزها السبانخ والمحار

لا غني عن تناول الأطعمة الغنية بالحديد ودمجها في نظامك الغذائي لتلبية متطلبات الجسم اليومية، لأن نقص الحديد قد يؤدي إلى فقر الدم ومشاكل أخرى مثل التعب الشديد وصعوبات التنفس وما إلى ذلك.

وتعد النساء في فترة الحيض واللاتي لا يتناولن الأطعمة التي تحتوي على الحديد أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد، ونقدم إليك بعض الأطعمة التي تحتوي على الحديد.

1. السبانخ

هذا هو أحد المصادر الشعبية للحديد ، وخاصة للنباتيين. يحتوي 100 جرام من السبانخ على 2.7 ملغ من الحديد و28 ملج من فيتامين سي.

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في امتصاص الحديد بشكل أفضل في جسمك , بصرف النظر عن الحديد وفيتامين C ، فإن السبانخ غنية بفيتامين A و K والمعادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز.

يحتوي السبانخ أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتقليل الالتهاب

2. المحار

المحار ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا مصدر ممتاز للحديد. يحتوي 100 جرام من المحار على 3 ملج من الحديد



3. الكبد واللحوم

اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى والدماغ والقلب غنية بالحديد. تحتوي حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من كبد البقر على 6.5 مجم من الحديد

اللحوم العضوية مليئة بالبروتين وغنية بفيتامينات ب والنحاس والسيلينيوم. اللحوم العضوية هي أفضل مصادر الكولين عنصر غذائي ضروري للدماغ والكبد.

4. البقول

بعض أنواع البقوليات الأساسية هي الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء وفول الصويا و توفر البقوليات كمية كافية من الحديد وبالتالي فهي مفيدة للنباتيين

البقوليات تعد غنية أيضًا بحمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم. أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن البقوليات فعالة في تقليل الالتهاب لدى مرضى السكري.

قد تقلل البقوليات أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

ستدعم البقوليات أيضًا فقدان الوزن لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تمنحك الشعور بالامتلاء.