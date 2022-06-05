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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة: فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية باهظة على الغرب..فيديو

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن هناك بعض الساسة يتحدثون عن إمكانية التوصل لحل لإيقاف العملية العسكرية.

وأشار خالد عكاشة خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد هدف مما أعلنته روسيا تم تحقيقه على الأرض بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور 100 يوم على بداية الحرب، لافتا إلى أن فاتورة الاقتصاد عن هذه الحرب باهظة وضاغطة على الجانب الغربي.

وأضاف خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن كلا الطرفين الروسي والأوكراني لم يحققا أي أهداف على الأرض، منوها بأن الأزمة الروسية الأوكرانية استدعت العديد من الأزمات الأخرى مثل الاحتقان الصيني الأمريكي.

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