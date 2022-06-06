عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوكيز.. طريقة تحضير بسكويت برقائق الشوكولاتة

الكوكيز
الكوكيز

يعد الكوكيز من الحلويات المفضلة لدى الأطفال يمكنك تحضير أسرع أنواع الكوكيز برقائق الشوكولاتة، نقدم لك وصفة لأعداد كوكيز مقرمش برقائق الشوكولاتة فقط خطوات بسيطة ومكونات بسيطة وفقال لموقع بولد سكاى الهندي ويمكنك تقدّيمه إلى جانب المشروبات اللذيذة.

سوف تحتاجين:
 

1/2 كوب (125 جم) زبدة مذابة 
3/4 كوب سكر بني فاتح معبأ
1/4 كوب سكر أبيض حبيبي 
2 ملاعق كبيرة من العسل 
2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا 
1 بيضة
1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض أو دقيق 
1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/3 ملعقة صغيرة ملح
¾ كوب من قطع الشوكولاتة

طريقة عمل الكوكيز في دقائق وبمذاق مميز

طريقة عمل الكوكيز بمذاق لا يقاوم

طريقة تطبيق الوصفة


1- يسخن الفرن إلى 175 درجة مئوية. ضعي الزبدة في الميكروويف لمدة 30 ثانية تقريبًا حتى تكون نصفها طرية ونصفها ذائبة.

2- اخفقي الزبدة مع السكر البني والأبيض حتى يصبح القوام كريمي ويذوب السكر، ثم يُسكب العسل والفانيليا والبيض ويُخفق جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.

3- يُضاف الدقيق، صودا الخبز، والملح، ويُمزج المزيج حتى يتجانس. إذا لزم الأمر، أضف ملعقة كبيرة من الدقيق "الإضافي" في كل مرة حتى تصبح العجينة طرية ويسهل التعامل معها وثابتة بدرجة كافية لتشكيل كرة كبيرة واحدة.

4- يضاف نصف كمية قطع الشكولاتة في العجينة، ثم شكلي 18-20 كرة ورتبهم على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. ضعي قطع الشوكولاتة المتبقية على سطح كل كرة من العجين.

5- يخبز البسكويت لمدة 10-11 دقيقة بحد أقصى حتى تكون الحواف ذهبية، اتركيه ليبرد على صينية الخبز لمدة 30 دقيقة.

الحلويات الكوكيز الشوكولاتة رقائق الشوكولاتة أنواع الكوكيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موضوعات متعلقة

بمذاق مختلف.. طريقة تحضير البسكويت بالشوكولاته

حلويات إيطالية.. طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة

ترشيحاتنا

بعد استقرار الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-6-2022

ليفربول يتمسك بساديو ماني رغم وجود عرض مغري من بايرن ميونيخ

مصرع عامل في انهيار سقف مبنى تابع لوحدة محلية في سوهاج

عامر حسين: لم نحدد الأندية المشاركة في إفريقيا.. وناديان في البطولة العربية.. فيديو

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

لغة جسد هاري وميجان في اليوبيل البلاتيني تفضح أسرارهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ