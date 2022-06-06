كوكيز.. طريقة تحضير بسكويت برقائق الشوكولاتة

يعد الكوكيز من الحلويات المفضلة لدى الأطفال يمكنك تحضير أسرع أنواع الكوكيز برقائق الشوكولاتة، نقدم لك وصفة لأعداد كوكيز مقرمش برقائق الشوكولاتة فقط خطوات بسيطة ومكونات بسيطة وفقال لموقع بولد سكاى الهندي ويمكنك تقدّيمه إلى جانب المشروبات اللذيذة.

سوف تحتاجين:



1/2 كوب (125 جم) زبدة مذابة

3/4 كوب سكر بني فاتح معبأ

1/4 كوب سكر أبيض حبيبي

2 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض أو دقيق

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/3 ملعقة صغيرة ملح

¾ كوب من قطع الشوكولاتة

طريقة تطبيق الوصفة



1- يسخن الفرن إلى 175 درجة مئوية. ضعي الزبدة في الميكروويف لمدة 30 ثانية تقريبًا حتى تكون نصفها طرية ونصفها ذائبة.

2- اخفقي الزبدة مع السكر البني والأبيض حتى يصبح القوام كريمي ويذوب السكر، ثم يُسكب العسل والفانيليا والبيض ويُخفق جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.

3- يُضاف الدقيق، صودا الخبز، والملح، ويُمزج المزيج حتى يتجانس. إذا لزم الأمر، أضف ملعقة كبيرة من الدقيق "الإضافي" في كل مرة حتى تصبح العجينة طرية ويسهل التعامل معها وثابتة بدرجة كافية لتشكيل كرة كبيرة واحدة.

4- يضاف نصف كمية قطع الشكولاتة في العجينة، ثم شكلي 18-20 كرة ورتبهم على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. ضعي قطع الشوكولاتة المتبقية على سطح كل كرة من العجين.

5- يخبز البسكويت لمدة 10-11 دقيقة بحد أقصى حتى تكون الحواف ذهبية، اتركيه ليبرد على صينية الخبز لمدة 30 دقيقة.