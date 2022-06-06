أخبار التعليم| خطوات بسيطة للحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.. طارق شوقي يعتمد نتيجة الثانوية المصرية في السودان بنسبة نجاح 72.99%

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خطوات بسيطة للحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس ومقر اللجان الامتحانية التي سيؤدى فيها الطلاب الامتحانات والتي سوف تعلنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد ساعات قليلة اليوم الأحد.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية المصرية في السودان بنسبة نجاح 72.99%

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسى 2022/2021.

رصد 45 حالة غش وحيازة موبايل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 230 مادة - 211 مادة بالفترة الأولى و19 مادة بالفترة الثانية - داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية “الدور الأول” للعام الدراسي 2021/2022.

رئيس جامعة بنها: نوفر كافة سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتى الآداب والتجارة.

مستشفيات جامعة الزقازيق تحتفل بيوم البيئة العالمي

نظمت مستشفيات جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، وتحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، وبحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفال بيوم البيئة العالمى، فى إطار التوجه الرئاسى بالاهتمام بمشاكل البيئة ومن خلال الاهتمام العالمى بالاحتفال بيوم البيئة العالمى فى الخامس من يونيو من كل عام.

استاذ بالقومي للبحوث: على كل فرد المساهمة في التوعية بقضية التغيرات المناخية

قالت الدكتورة مي نصير عامر، باحث مساعد، بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، قسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بالمعهد القومي للبحوث، إن التغيرات المناخية، قضية هامة للكوكب بأكمله، وتمثل للعالم قضية حياة أو موت، لما تنتجه من آثار بالغة الخطورة علي حياتنا اليومية الحالية وعلي المستقبل الذي هو مسؤليتنا أمام أبناءنا.

قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي يوضح أغرب طرق الغش

يعد الغش في الامتحانات من الاختراعات الطلابية التي تساير التطور الهائل في التكنولوجيا ، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يبتكر الطلاب دائما طرق جديدة للغش سنعرض لكم أغرب طرق الغش في الامتحانات.