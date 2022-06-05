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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

استاذ بالقومي للبحوث: على كل فرد المساهمة في التوعية بقضية التغيرات المناخية

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

قالت الدكتورة مي نصير عامر، باحث مساعد، بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، قسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بالمعهد القومي للبحوث، إن التغيرات المناخية، قضية هامة للكوكب بأكمله، وتمثل للعالم قضية حياة أو موت، لما تنتجه من آثار بالغة الخطورة علي حياتنا اليومية الحالية وعلي المستقبل الذي هو مسؤليتنا أمام أبناءنا.

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وأضافت أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تم توقيع البروتوكول الخاص بها في عام 2015 تحوي الهدف الثالث عشر والمسؤول عن العمل المناخي وهذا الهدف يعمل علي تصحيح ما أفسده التطور البشري العشوائي في مرحلة النهضة الاقتصادية أو الثورة الصناعية دون مراعاة البعد البيئي والمجتمعي لتلك الأنشطة.


وأوضحت أن هناك عدة جهود دولية لمواجهة التغيرات المناخية مثل: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تم التوقيع عليها من قبل 197 دولة في قمة الأرض عام 1992 بشأن التدخل البشري الخطير في النظام المناخي وكذلك بروتوكول كيوتو والذي اصبح في حيز التنفيذ عام 2005 واتفاقية باريس عام 2015 والتي وقع عليها في يوم الأرض 175 زعيما من قادة العالم في 22 أبريل 2016 وقد دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2016.


وتابعت: "أما عن جهود الدولة المصرية في قضية التغيرات المناخية فقد قررت الحكومة المصرية أن تولي اهتمام بالغ بهذه القضية، بوضع الهدف الخامس من أهداف رؤية مصر 2030 الخاص بالاستدامة البيئية تحت مسمي " نظام بيئي متكامل ومستدام " وأيضا صدور " الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 " وكذلك التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال بالإضافة إلي تبني فكرة الاقتصاد الأخضر وتم أنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية و العديد من الانشطة و المشروعات القومية في هذه القضية ومؤخراً تستعد مصر لأستضافة قمة مؤتمر الاطراف لأتفاقية الأمم المتحدة لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ COV 27  لتغير المناخ، ولهذا ينبغي علي كل فرد أن يساهم بالفعل والقول في التوعية بقضية التغيرات المناخية وأثرها علي الحاضر والمستقبل".
 

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