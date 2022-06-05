موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد فى الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط فى المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها، كان منتخب مالاوي انتصر على إثيوبيا بهدفين لهدف، في المباراة التي لعبت عصر اليوم الأحد.

وتطير بعثة منتخب مصر برفقة المدير الفني إيهاب جلال إلى مالاوي بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني الذي حدده الكاف لاحتضان مباراة المنتخبين.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا



تقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الخميس المقبل 9 يونيو 2022 في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة و07:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بينجو الوطني في مالاوي.