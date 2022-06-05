منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بفوز متأخر على غينيا .. شاهد

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقيقة 2 توغل نابي كيتا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه لتصل سهلة إلي يد الحارس أبو جبل.

وسدد زيزو تسديدة قوية من داخل المنطقة والكرة لكنها مرت أعلى العارضة بقليل فى الدقيقة ٤ من زمن المباراة ، أعقبها تسديدة لـ إمام عاشور قوية أيضا من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن إلي خارج الملعب فى الدقيقة الثامنة من زمن المباراة.

وسدد محمد صلاح الكرة الثابتة التي احتسبها حكم المباراة لصالح إمام عاشور بعد تنفيذ الضربة الحرة لتصطدم الكرة في الحائط البشري لتحتسب كرة ركنية لصالح المنتخب الوطني فى الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

وأرسل عمرو السولية كرة عرضية متقنة داخل المنطقة ليحولها الونش رأسية والحارس يتصدي لها حارس غينيا فى الدقيقة 28 من زمن المباراة

وشهدت الدقيقة 37 تمريرة من محمد صلاح كرة بينية داخل المنطقة تصل إلي عمر مرموش ليسدد بقوة مرت أعلي المرمي.

وسدد عمر مرموش كرة قوية بعد تنفيذ الضربة الحرة كادت أن تعانق الشباك والحارس يتصدي لها ببراعة ويخرجها إلي ضربة ركنية فى الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

ملخص الشوط الثاني

وشهدت الدقيقة 48 من زمن اللقاء تسديدة قوية من محمد صلاح بعد تنفيذ الضربة الحرة والحارس يتصدي لها قبل أن يتابعها أيمن أشرف ويسدد والكرة ترتطم بالدفاع وتخرج إلي ضربة ركنية.

الدقيقة53 من زمن المباراة شهدت أول خطورة لمنتخب غينيا عن طريق باري يسدد بيسراه كرة صاروخية من علي حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلي خارج الملعب.

,وشهدت الدقيقة 59 هدف أبيض لحمدي فتحي بعدما ارسل زيزو عرضية داخل المنطقة ليشتتها الدفاع وتصل إلي عمر جابر علي حدود المنطقة ليسدد كرة صاروخية والحارس يتصدي لها لترتد إلى السولية الذي كان متسللاً وارسل الكرة لحمدي فتحي ليضع الكرة فى المرمى الخالي ، لكن لم يحتسب .

وسجل هدف الفوز مصطفى محمد فى الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

تشكيل منتخب مصر

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار في ستاد القاهرة بحضور 40 ألف متفرج.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

وتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.

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