إيهاب جلال يتحدث عن أداء محمد صلاح في مواجهة غينيا.. فيديو



قال إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، إن لاعبي المنتخب قدموا مجهودًا كبيرًا خلال المباراة مما أدى إلى تحقيق الفوز.

وأضاف إيهاب جلال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر وغينيا، أنه لن يقوم بتغيير كبير فى طريقة اللعب، الحمدلله الكل قام بمجهود كبير.

وأكد إيهاب جلال، أن محمد صلاح قدم مباراة كبيرة أمام غينيا، وفي الشوط الأول قمنا بالاستحواذ على الكرة ولكن الاستحواذ ليس الهدف، الهدف كان هو التسجيل، وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إيهاب جلال، أن نادي ليفربول طلب من محمد صلاح عمل أشعة قبل مباراة اليوم ولكن اللاعب رفض، وسيقوم بعمل أشعة اليوم مع محمود حسن تريزيجيه.

نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.