الفريق أسامة ربيع: قناة السويس لن يديرها إلا المصريين

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت مرور 900 ألف سفينة بإيرادات بلغت 131 مليار دولار، منذ إعادة تشغيلها قبل 47 سنة.

ونفى أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، صحة تدخل أي إدارة غير مصرية أو شركات أجنبية في قناة السويس، قائلا:"لن يديرها إلا المصريين".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس السيسي يتابع باستمرار ما يحدث من تطوير في قناة السويس، مشيرًا إلى أنه عندما حدثت واقعة السفينة الجانحة حازت القناة على اهتمام جميع المصريين وساهمت في زيادة الثقة.