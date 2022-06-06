حازم إمام يكشف عن المدير الفني لاتحاد الكرة والمنتخب الاولمبي.. فيديو

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه تم الاستقرار على المدرب المصري لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، مشيرا إلى أن المدير الفني القادم لاتحاد الكرة سيكون أجنبيا.



وقال حازم إمام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "إنه سيتم الكشف عن اسم المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد ودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية".



وأضاف: "إن اختيار المدير الفني الأجنبي للاتحاد، وذلك لأنه سيستمر لمدة 4 سنوات سيعمل خلالها على تخطيط طريقة العمل".

وتابع حازم إمام: "لم نستطع فعل شيء كبير لصلاح قبل المباراة؛ لأن مراقب المباراة أخبرنا أنه لا يوجد وقت، ولكنه كان سعيدا".

واختتم إمام تصريحاته قائلا: "عدم حضور الجماهير لمباراة منتخب مصر قد يكون لحزنهم وإحباطهم، وهذا أمر طبيعي، وشاهدت مباراة تونس أمام غينيا الاستوائية، ولم يكن هناك حضور جماهيري كبير رغم تأهلهم لكأس العالم".