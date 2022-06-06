محافظ البحيرة: خطة شاملة لتطوير الميادين وفق أحدث النظم العالمية

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة مسائية تفقدية سيراً على الأقدام استهلها بمتابعة أعمال رصف حارة الخدمة بطريق زاوية غزال بداية من أمام كلية الشريعة والقانون حتى مدرسة حمدي سلامة، حيث تتم حالياً أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية بها.

وتعد ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل سواء برصف الطريق وتطوير الكورنيش والجزيرة الفاصلة بين الحارتين والتشجير وتركيب الأعمدة الديكورية والمقاعد والاستراحات والصرف وصفايات الأمطار والرصف وتوسعة الطريق وتبطين الترعة على جانبي الطريق بطول ١.٤ كم وبتكلفة إجمالية ١٥ مليون جنيه.

كما تابع اللواء المحافظ خلال الجولة أعمال رصف متفرعات شارع الجمهورية والتي تشمل أعمال تطوير ورصف وأرصفة وتشجير وإنارة إجمالى مسطح ١٧ ألف م٢ وبتكلفة ٥.٦ مليون جنيه.



وأكد اللواء هشام آمنة على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة، حازم الأشموني السكرتير العام و كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور و فايز الجندي مدير مديريةالطرق والقيادات التنفيذية.