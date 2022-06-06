حمادة طلبة: الفوزعلى غينيا توقيته مهم.. وإيهاب جلال أمامه الكثير ليقدمه.. فيديو

قال حمادة طلبة، لاعب منتخب مصر السابق، إن الفوز الذي حققه منتخب مصر على غينيا، مهم للغاية، على الرغم من سوء الأداء، مشددًا أن إيهاب جلال ما زال أمامه الكثير ليقدمه.

وأضاف طلبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة غير مُرضية للجماهير المصرية على مستوى الأداء، لكن الدعم الإعلامي للمدرب سيكون دوره كبيرًا.

وأشار إلى أن حمدي فتحي وعمرو السولية وإمام عاشور، هم الأنسب للعب في خط الوسط، موضحًا أن الفترة المقبلة، تتطلب دخول عناصر جديدة في تشكيل منتخب مصر، على رأسهم إبراهيم عادل.

وشدد حمادة طلبة، على أن إيهاب جلال مدرب كبير، لكنه يحتاج للدعم الإعلامي، مضيفًا أنه اعتاد على التحضير من الخلف، إلا أنه لم يفعل ذلك خلال مباراة مصر وغينيا.

https://www.youtube.com/watch?v=sAZTRaiVuRc