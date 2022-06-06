وكيل التموين بسوهاج:ضبط 228.88 طن قمح قبل توريدها لجهات غير حكومية

تمكن ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، ومديرية التموين بمحافظة سوهاج، من ضبط 228.88 طن قمح، قبل توريدها لجهات غير حكومية، بنطاق المديرية.

وذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيق القانون ومنع تداول الأقماح خارج الإطار القانوني.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه تم اتخاذ التعهدات اللازمة لتوريد الأقماح المضبوطة لصوامع سوهاج، لافتًا إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات.

وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، جميع المُزارعين والتُجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المُخصصة لذلك.