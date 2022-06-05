التموين: حذف البطاقات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر.. وللمسافر بعد 90 يوما

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط لحذف غير المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث ستقوم الوزارة بحذف البطاقات التموينية التي لم يتم استخدامها لمدة 6 أشهر متتالية، إضافة إلى حذف الفرد المستفيد داخل البطاقة إذا سافر خارج البلاد لمدة 3 أشهر.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات، إن القرار يتم تطبيقه منذ 5 سنوات وليس جديدا، موضحا "إذا كان الفرد المسافر خارج البلاد رب أسرة سيخرج هو فقط، وليس الأسرة بالكامل من البطاقة التموينية حتى يعود مرة أخرى، وستتم إضافته بشكل رسمي".

وناشد “مدكور”، فى تصريحات لــ “صدى البلد”، كل فرد سيسافر؛ الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، لإبلاغهم بسفره للخارج، وعند عودته سيقوم بنفس الإجراء، من خلال ختم الخروج والدخول على الباسبور.

وتابع “إذا تلاعب المسافر وخرج من دون إبلاغ التموين؛ فسوف تتم إزالته نهائيًا من البطاقة دون عودة، وذلك عقب إرسال الجوازات جميع الأسماء المسافرة خارج البلاد”.